Yettel със специална онлайн оферта за Samsung Galaxy A16

До края на септември само в онлайн магазина си Yettel предлага ексклузивна отстъпка от 100 лв./ 51,13 евро за Samsung Galaxy A16 128GB - както от цената в брой, така и от тази на лизинг. Намалението е валидно при комбиниране на смартфона с абонаментен план Total или Total Unlimited.

Моделът се отличава с впечатляващ дисплей, надеждна батерия и както всеки смартфон закупен от Yettel, идва и с допълнителния пакет от услуги „Смартфон вселена“. С него вместо стандартните две години, устройствата получават удължена тригодишна гаранция, като всички ремонти и обслужване се извършват в оторизиран собствен сервиз на оператора.

Допълнително, потребителите биха могли да се възползват от „Смартфон диагностика“, за да проверят техническото състояние на мобилния апарат, застраховката „Смартфон протект“, покриваща както инцидентни, така и умишлени повреди, както и „Рециклирай и спести“ – програма, даваща възможност да предадат старото си устройство за рециклиране в замяна на отстъпка за ново.

Samsung Galaxy A16 128GB представлява достъпна комбинация на елегантен дизайн и впечатляващи технологии. Смартфонът разполага с 6.7-инчов Super AMOLED дисплей с FHD+ резолюция и 90Hz опресняване, което гарантира плавно движение и наситени цветове при гледане на видео, игри или работа. С тънкия си корпус от едва 7,9 мм и тегло 200 грама, моделът е удобен за ежедневна употреба, а издръжливата батерия с капацитет 5000 mAh и 25W бързо зареждане позволява активно използване през целия ден.

На гърба си Galaxy A16 128GB помещава тройна камера с 50MP основен сензор, 5MP широкоъгълен обектив и 2MP за дълбочина, които дават свобода за креативни снимки и видеа. Селфи камерата е 13MP и е идеална за видеочатове и социални мрежи. Устройството работи с чипсет MediaTek G99, осигуряващ бърза и стабилна производителност, комбиниран с 4GB RAM и 128GB вътрешна памет, която може да се разшири.