Лукс зад решетките: Латвия с най-модерния затвор (СНИМКИ)

Латвия построи най-модерния мъжки затвор в Северна Европа. Новият комплекс се намира в Лиепая. Съоръжението е проектирано за 1200 затворници и ще отвори врати през март следващата година. Затворът включва шест сгради - два жилищни блока, образователен и трудов център, отделение с висока степен на сигурност, болница и затвор от отворен тип. За изграждането му са изразходвани над 120 млн. евро.

ОЩЕ: Латвия откри руски дрон на брега, Полша - отломки от ракета

🇱🇻 Latvia has built the most modern men’s prison in Northern Europe



At least, that’s how local media describe the new complex in Liepāja.



The facility is designed for 1,200 inmates and will open in March next year.



🏢 The prison includes six key buildings: two residential… pic.twitter.com/6QRM1RmyLP — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

След откриването и пускането в експлоатация на новия затвор се очаква да бъдат затворени три места за лишаване от свобода.

Очаква се първите затворници да бъдат приети в новото съоръжение през март следващата година. Дотогава служителите на затвора трябва да придобият практически знания за работа в новата среда.

Има планове за преместване и на женския затвор, който в момента се намира в Илгуциемс, но за да се случи това първо трябва да се осигури необходимото финансиране.