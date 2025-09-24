Лукс зад решетките: Латвия с най-модерния затвор (СНИМКИ)

Латвия построи най-модерния мъжки затвор в Северна Европа. Новият комплекс се намира в Лиепая. Съоръжението е проектирано за 1200 затворници и ще отвори врати през март следващата година. Затворът включва шест сгради - два жилищни блока, образователен и трудов център, отделение с висока степен на сигурност, болница и затвор от отворен тип. За изграждането му са изразходвани над 120 млн. евро.
След откриването и пускането в експлоатация на новия затвор се очаква да бъдат затворени три места за лишаване от свобода.
Очаква се първите затворници да бъдат приети в новото съоръжение през март следващата година. Дотогава служителите на затвора трябва да придобият практически знания за работа в новата среда.
Има планове за преместване и на женския затвор, който в момента се намира в Илгуциемс, но за да се случи това първо трябва да се осигури необходимото финансиране.