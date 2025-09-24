Италия изпраща военна фрегата да пази глобалната флотилия за Газа

Италия изпраща военна фрегата за „евентуални спасителни операции“ редом с глобалната флотилия "Самуд" в Газа. Причината е нападението срещу корабите на флотилията от тази нощ край бреговете на Гърция. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето осъди най-категорично нападението и в публикация в платформата X министърът обяви също, че е разрешил „незабавната намеса“ на фрегата на италианския флот „за евентуални спасителни операции“, за да „гарантира помощ на присъстващите италиански граждани“, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Последните „вече се насочват към района “, каза Кросето.

Рим вече поиска Израел да гарантира сигурността на флотилията

Междувременно в свое изявление министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни е бил информиран за нападението срещу корабите на флотилията край бреговете на Крит. "Министерството на външните работи посочва, че флотилията, чиито участници твърдят, че са били обект на нападение в морето през нощта, се намира „в международни води“ и уточнява, че на борда има няколко италианци, включително парламентаристи.

Таяни, който в момента е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, повтори чрез италианското посолство в Израел молбата си към израелското правителство да гарантира абсолютна защита на участниците във флотилията. "Всяка операция, насочена към предотвратяване на приближаването на флотилията към Газа, трябва да се извършва в съответствие с международното право", настоя дипломатът. ОЩЕ: Атака с дронове близо до Гърция (ВИДЕО)