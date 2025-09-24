Войната в Украйна:

Заради писмото от "Обнови Европа": Второто плащане по ПВУ за България е под въпрос

24 септември 2025, 15:17 часа 545 прочитания 0 коментара
Заради писмото от "Обнови Европа": Второто плащане по ПВУ за България е под въпрос

От 23 юли предприехме оценка на българското искане за второ плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията. Това заяви днес говорител на Европейската комисия (ЕК). По думите му ЕК е получила писмото по въпроса от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент.

Писмото от "Обнови Европа"

"Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по ПВУ", обясни говорителят, цитиран от БТА. Той потвърди, че в писмото от "Обнови Европа" се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна.

Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията, каза говорителят. Ще отговорим на писмото, добави той. Държавите от ЕС трябва да се намесват в такива случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение, посочи говорителят.

Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията, обобщи той.

По-рано днес групата "Обнови Европа" в ЕП написа в социалната мрежа "Х", че задържането на варненския кмет е "доказателство за отстъплението на демокрацията" у нас. Групата призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за България, докато спре използването на институциите срещу опонентите.

