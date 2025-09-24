Войната в Украйна:

Гигантска дупка погълна път в Банкок (ВИДЕО)

24 септември 2025, 14:37 часа 116 прочитания 0 коментара
Гигантска дупка погълна път в Банкок (ВИДЕО)

Участък от път в Банкок се срути, оставяйки след себе си гигантска дупка. Като по чудо няма жертви. Въпреки това близките сгради са изложени на риск да паднат в отворила се до тях пропаст.

ОЩЕ: Стрелба и убити на пазар за храни в Банкок (ВИДЕО)

Огромната дупка на улицата наложи евакуация на околните сгради и наруши движението в района, като повреди и инфраструктурата.

Властите смятат, че срутването е причинено от строителството на подземна жп гара наблизо.

Видео от момента на срутването показват как пътното платно бавно потъва, събаряйки няколко електрически стълба и повреждайки водопроводни тръби. Колите се опитват да се отдръпнат, докато дупката се разраства и напълно поглъща четирилентовия път.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Единият ръб на дупката свършваше точно пред полицейски участък, разкривайки подземната ѝ конструкция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Банкок пропадане дупка пътно платно
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес