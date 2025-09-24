Гигантска дупка погълна път в Банкок (ВИДЕО)

Участък от път в Банкок се срути, оставяйки след себе си гигантска дупка. Като по чудо няма жертви. Въпреки това близките сгради са изложени на риск да паднат в отворила се до тях пропаст.

😱 A section of road in Bangkok has collapsed, leaving behind a giant sinkhole



Fortunately, there were no casualties. However, nearby buildings are now at risk of falling into the void. pic.twitter.com/x9OvB4SBU0 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Огромната дупка на улицата наложи евакуация на околните сгради и наруши движението в района, като повреди и инфраструктурата.

Властите смятат, че срутването е причинено от строителството на подземна жп гара наблизо.

Видео от момента на срутването показват как пътното платно бавно потъва, събаряйки няколко електрически стълба и повреждайки водопроводни тръби. Колите се опитват да се отдръпнат, докато дупката се разраства и напълно поглъща четирилентовия път.

Единият ръб на дупката свършваше точно пред полицейски участък, разкривайки подземната ѝ конструкция.