Убивайте наред!: ВИДЕО как руски военни взимат за заложник украинско момиченце, за да се прикриват

Видео, заснето от дрон, и прехванати радио съобщения сочат брутален случай как руски военни вземат за заложник малко украинско момиче, за да го използват за прикритие в настъплението си. Документираният случай е от село Шандриголово в Лиманското направление, където прониква група руски окупатори. От прехванатите разговори на руснаците става ясно, че инструкциите им са да убиват бързо и безразборно, съобщава Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна на страницата си във Фейсбук.

"Радиопрехванати съобщения разкриха, че още преди началото на нападението над селото, руският командир с позивна "Бали" е дал заповед за унищожаване на цивилното население, като им е дал инструкции да действат бързо и да убиват всички безразборно."

Група руски войници влиза в жилищна сграда, убива родителите на детето, след което взема със себе си момиченцето, за да попречат на украинските военни да стрелят по тях. Момиченцето и досега е в ръцете на руснаците, се казва в съобщението.

Украинските части записват на живо военното престъпление на окупаторите и посочват, че съобщенията сочат недвусмислено, че действията на руснаците са предварително планирани.

