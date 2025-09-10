Адриана от "Ергенът" забрави Васил: Ето с кого го замени (СНИМКИ)

Въпреки че финалът на "Ергенът" 4 отдавна остана в миналото, сме сигурни че любителите на риалити форматите се интересуват от това какво се случва в живота на участниците или поне на финалистите, чиито връзки така и не продължиха дълго. Може би най-безпроблемната раздяла бе тази на Васил и Адриана, които решиха да запазят приятелските си отношения. Двамата поеха по своя път и всеки се развива в личните си интереси.

Повече за мъжа до Адриана

И докато Васил е по-обран в публикациите си в социалните мрежи, Адриана реши да се похвали с новия мъж в живота си. Преди около седмица в Instagram тя публикува няколко снимки в компанията на мускулест мачо, който вероятно е откраднал сърцето на чаровната риалити участничка. Името му е Радо Василев и от профила му в социалната мрежа разбираме, че той е предприемач със собствен автосервиз. Също така се изявява и като водещ на подкаст.

Още: Изненада: Ванеса от Big Brother е омъжена (СНИМКИ)

Сред снимките виждаме доста интересни и разнообразни публикации от различни места и дейностите, с които се занимава той в ежедневието си.

Засега Адриана не е разкривала публично подробности за новия си партньор, но по всичко личи, че е повече от щастлива. Наскоро дори показа няколко снимки от общата им лятна ваканция в Гърция, а към кадрите написа само кратичко "Рай".

Къде и кога е пламнала искрата на любовта, засега само можем да гадаем.

Още: Като сватбата на Безос и Лорън: Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши отбелязаха любовта си с пищно тържество (ВИДЕО)