03 октомври 2025, 17:00 часа 0 коментара
Помните ли актрисата Хазал Кая? Вижте колко е променена днес (СНИМКИ)

От ролята на невинната Фериха в "Огледален свят" до силната Филиз от "Нашата история", актрисата Хазал Кая продължава да изненадва не само с таланта си, но и с драстичната промяна в стила и визията си. Хазал Кая е една от най-разпознаваемите турски актриси, но тя е любимка и за много от феновете на турските сериали у нас. Свикнали сме да я виждаме с дълга и тъмна коса, но отскоро 35-годишната Кая внесе нова доза свежа трансформация във външния си вид. 

Още през март миналата година актрисата взе смело решение, като избра да боядиса косата си в рус нюанс, оставяйки зад себе си по-тъмните или по-наситени цветове, с които я познаваме. Още тогава тя се пошегува в социалните мрежи, показвайки новата си прическа. "Казаха, че блондинките се забавляват повече — нека видим", пише към пост в Instagram профила си. 

Промяната в цвета на косата беше последвана от коментари за по-изразени скули, бузи и по-плътни устни. Някои фенове предполагат, че е възможно актрисата да се е подложила на естетически интервенции като филъри или други козметични процедури. Други отдават визуалната ѝ трансформация на комбинирано въздействие от грим, светлина, стил и здравословен начин на живот.

Каквато и да е причината за промените във външния вид на Хазал Кая, тя несъмнено предизвиква възхищение. 

Кариера и семейство 

В началото на 2025 г. бе обявено, че Хазал Кая ще участва в нов сериал „Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar“, където ще изиграе ролята на Алие Бергер (Aliye Berger). В този проект ще бъде представен животът на Алие Бергер — една от първите жени, които се занимават с гравюра и дърворезба в Турция, съобщават от En.Haberler.

Омъжена е за актьора и режисьора Али Атай от 2019 г. Двамата имат две деца - син на име Фикрет Али и дъщеря им Лейла Сюрея.

Ева Петрова
