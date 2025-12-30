Бившият директор на 138-о училище: Това е политическа атака или отмъщение, не знаех за камерите

Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма. Това заяви бившият директор на столичното училище 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов.

Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Софийският градски съд решава окончателно дали да го остави на свобода срещу гаранция от 5000 лв.

Още: Съдът решава съдбата на бившия директор на 138-о училище

Не знаел за камерите, противоречия за достъпа

Евтимов отново отрече да е знаел за камерите. Заяви, че навсякъде в училището, включително пред тоалетните е имало надписи за видеонаблюдение.

Той обаче изрече противоречиви твърдения относно достъпа си до записите. В началото на изказванията си Евтимов обяви, че е нормално като като директор да е имал достъп, но след това коментира, че на самите устройства е нямал подобен достъп. Той е можел да гледа само камерите в коридорите и класните стаи.

"Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи", каза Евтимов.

Още: Случаят с камерите в училищни тоалетни разпали нов сблъсък между ПП-ДБ и Пеевски

По негово мнение камерите вероятно са поставени преди назначаването му, около 2017 година. И потвърди, че в тоалетните наистина е имало вандалски прояви.

Източник: Getty Images

Политическа атака

Според Евтимов атака срещу столичния кмет Терзиев е довела и до атака срещу него. Бившият директор обаче отрече да е бил в близки отношения с кмета.

"Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други училища програма", коментира Евтимов.

Още: 100% злонамерено действие: Експерт по киберсигурност за камерите в 138-мо училище

Той обяви категорично, че няма нищо общо с ПП-ДБ и не познава "никой от там".

Отмъщение?

Може би хора, които са знаели, са действали, заяви още Евтимов. Той допусна скандалът да е отмъщение и атака срещу него от страна на бивши служители. Така си обяснява изненадващите разкрития без преди това до него да е имало сигнали по въпроса.

Той заяви и че не е уволнявал учители.

Още: Срещу парична гаранция: Пуснаха на свобода бившия директор на столичното 138-мо училище

"Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни задържаният.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на училището. По негови думи на флашките има единствено документи.