Бившият директор на 138-о училище: Това е политическа атака или отмъщение, не знаех за камерите

30 декември 2025, 10:36 часа 507 прочитания 0 коментара
Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма. Това заяви бившият директор на столичното училище 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов.

Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Софийският градски съд решава окончателно дали да го остави на свобода срещу гаранция от 5000 лв.

Не знаел за камерите, противоречия за достъпа

Евтимов отново отрече да е знаел за камерите. Заяви, че навсякъде в училището, включително пред тоалетните е имало надписи за видеонаблюдение.

Той обаче изрече противоречиви твърдения относно достъпа си до записите. В началото на изказванията си Евтимов обяви, че е нормално като като директор да е имал достъп, но след това коментира, че на самите устройства е нямал подобен достъп. Той е можел да гледа само камерите в коридорите и класните стаи.

"Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи", каза Евтимов.

По негово мнение камерите вероятно са поставени преди назначаването му, около 2017 година. И потвърди, че в тоалетните наистина е имало вандалски прояви.

Източник: Getty Images

Политическа атака

Според Евтимов атака срещу столичния кмет Терзиев е довела и до атака срещу него. Бившият директор обаче отрече да е бил в близки отношения с кмета.

"Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други училища програма", коментира Евтимов.

Той обяви категорично, че няма нищо общо с ПП-ДБ и не познава "никой от там".

Отмъщение?

Може би хора, които са знаели, са действали, заяви още Евтимов. Той допусна скандалът да е отмъщение и атака срещу него от страна на бивши служители. Така си обяснява изненадващите разкрития без преди това до него да е имало сигнали по въпроса.

Той заяви и че не е уволнявал учители.

"Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни задържаният.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на училището. По негови думи на флашките има единствено документи.

Десислава Любомирова
