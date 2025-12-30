НЗОК: Няма фалшиви хоспитализации, може болните да са избягали

Не може да се каже, че става въпрос за фиктивни хоспитализации, тъй като може да става въпрос за самоволно напускане на пациенти от лечебните заведения. Това коментира подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров.

Вчера стана ясно, че са констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица, като анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали от лица, които по същото време официално са били приети в болница. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.

"Тези данни ги получаваме за първи път, преди не е имало. Може да става въпрос за пациенти, които са изпуснати или са преодоляли контрола на лечебните заведения. В крайна сметка това е проблем на самите изпълнители на болнична помощ. Не мога да коментирам болници, законът забранява, обхващат всички градове. Такива случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност", коментира подуправителят на НЗОК.

Според Мавров проблемът в случая може да е освен самоволно напускане на пациент, и използване на фалшива лична карта в казино.

"Това, което е установено е, че в рамките на една хоспитализация, която си има начална и крайна дата и час - това физическо лице е посещавало игрална зала. Там му е извършена регистрация с документ за самоличност. Това трябва да бъде проверено, включително и причините и обстоятелствата. Може да е използван чужд документ на самоличност или да е самоволно напускане на пациента. При всички случаи ще се натъкнем на фиктивни хоспитализации", каза още проф. Мавров, цитиран от Фокус.

Според него предварителният анализ показва пътеки, при които хоспитализацията се извършва при тежки състояния и индикации.

"Говорим за първите 6 месеца на 2025 г. Регистрираните данни са около 22 000 случая, а ако говорим за физически лица, става въпрос за около 4000 души. Ако говорим за брой случаи като хоспитализации, това са 3890 случая", допълни той.

Защо именно казината?

Мавров обясни, че в анализа се появяват изрично игралните зали, тъй като там проверката на физическите лица е безспорна и категорична.

"Данните трябва да се снемат по закон съгласно член 10-ти от Закона за хазарта, трябва да се снемат по документ за самоличност, тоест данните, които постъпват за физическото лице в НАП, са безспорни и категорични. Затова ние можем да ги ползваме и да засечем присъствието на тези лица по време на хоспитализация извън територията на лечебно заведение", коментира той.

Предстои да бъдат проверени данните и за вторите 6 месеца на 2025 година.

От Касата са категорични, че ще има още подобни случаи.

Все още е рано да се каже колко е ощетена НЗОК. "Това, което може да се изчисли, са на каква стойност са тези хоспитализации, а тя е малко над 7 милиона лева, но в тази сума не влизат медицинските изделия и лекарствените продукти, които се прилагат в хода на лечението, извън цената на клиничната пътека", уточни проф. Мавров.