Мощна експлозия на училищно игрище в Загреб (ВИДЕО)

Мощна експлозия е станала снощи в Загреб на игрището в началното училище "Юле Клович", след което е избухнал пожар, съобщи македонската медия "Плюс инфо". Експлозията е причинена от пиротехническо устройство, прикрепено към кутия със запалима течност. Според първоначалната информация инцидентът е станал късно вечерта, а пожарът се е разпространил веднага след задействането на пиротехниката.

В социалните мрежи се появиха и кадри от взрива, като от тях може да се види, че той наистина е доста мощен. Във видеото се вижда, че и по време на силната експлозия - игрището е празно.

Според свидетели са били чути две експлозии, а един жител разказа, че прозорците са се разтресли от силния удар, допълва "Независен".

Няма пострадали

За щастие пожарникарите са реагирали навреме и интервенцията е приключила без сериозни последици, допълва Скопје1.мк.

Шеги в социалните мрежи

След експлозията хърватите също "избухнаха" с коментари в социалните мрежи, като се шегуваха, че „децата си играят, поне не са на мобилните си телефони“.

Припомняме, че през есента символът на хърватската столица - Загреб небостъргачът "Vjesnik", горя в продължение на 17 часа, а решението на властите е да го взривят, тъй като вече е опасна сграда.