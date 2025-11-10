Актрисата Елена Атанасова откровено за мисията на жените

"Жените трябва да се чувстват специални всеки ден" е мисия на всяка дама според актрисата Елена Атанасова. В интервю за предаването "На кафе" по NOVA тя разсъждава по темата за женствеността и как тя се променя през поколенията. Според Атанасова как точно ще се проявят женските качества на една жена зависи до голяма степен от "съзряването, средата и хората, от които си заобиколен". "На нас много често ни се налага, заради работата, която вършим, да използваме по-мъжки качества. Затова всеки повод да бъдем жени, каквито сме, е добре да се използва, за да се чувстваме щастливи.", каза Атанасова.

Голямо "браво" за жените

С годините човек става по-смирен, убедена е актрисата, която призна, че винаги се стреми и се старае да си сврърши задълженията, както трябва. "Ако има "браво", нека да е от другите, а не от мен към мен", коментира тя.

Не отдавана шампионката по лека атлетика Ивет Лалова също говори по темата за жените, като сподели, че се възхищава на всяка, която добре балансира между майчинските отговорности и професионалните задължения в кариерата си.

Елена Атанасова се отличава като актриса със силна социална позиция. Един от актуалните ѝ проекти е моноспектакълът „Случаят Лола“, който разглежда темата за домашното насилие — спектакъл, който тя нарича „спасителен балон“. Припомняме, че през септември ви показахме как се е променила актрисата, която изигра една от главните роли в сериала "All Inclusive".