Помните ли Марияна от "All Inclusive"? Вижте колко се е променила Елена Атанасова днес

Всички помним колоритната Марияна Чобанова - героинята на Елена Атанасова, която играе в комедийния сериал "All Inclusive". Актрисата е една от родните ни знаменитости, които впечатляват с чар и обаятелна усмивка. Вероятно малко хора знаят, че тя е носителка на престижната награда „Аскеер“ от 2003 г. за изгряваща звезда и има номинация за „Икар“ през 2020 г. за водеща женска роля.

Две години след снимките на петия сезон на "All Inclusive" актрисата е с доста различна визия, а промяната няма как да не остане незабелязана и да предизвика възхищение.

Специално за NOVA тя даде интервю пред репортер в предаването "На кафе", където говори за вярата и каузата, на която се е посветила.

Повече за актрисата

Елена Атанасова е родена на 4 септември 1977 г. Завършва актьорство в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ през 2000 г. Оттогава е активна в редица театрални трупи — от Народен театър „Иван Вазов“ до регионални постановки, а в момента е част от трупата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“.

Елена се отличава като актриса със силна социална позиция. Един от актуалните ѝ проекти е моноспектакълът „Случаят Лола“, който разглежда темата за домашното насилие — спектакъл, който тя нарича „спасителен балон“.

От малка пише — първите ѝ творби са публикувани още като дете във вестници и литературни издания. През пролетта на 2025 г. представя първата си книжка със стихове, озаглавена „Лунното момиче“, в родния ѝ град Разград. Именно писането описва като магия, начин да се справя със стреса и тъмните моменти, и начин да се чувства истински жива.

Припомняме, че Елена участва и в популярното ТВ шоу „Като две капки вода“, където дава всичко от себе си, преживява всеки образ и вижда участието си като школа — за емоционално преживяване и актьорско развитие.