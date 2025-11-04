Позволи си да чувстваш: Тайната на Селена Гомес за добро психично здраве

Певицата и актриса Селена Гомес разкри как се грижи за психическото си здраве. 33-годишната звезда разказа пред "People" на благотворителното събитие Rare Impact Fund Benefit в Лос Анджелис за малките, но важни стъпки, които предприема, за да остане стабилна в по-трудните дни. Тя сподели, че дори в лошите си дни намира утеха в това, че си позволява да изпитва емоциите си. "В някои дни просто трябва да си позволиш да изразиш емоциите си, а след това да се разсмееш от сърце", заяви Гомес.

Звездата от "Убийства в сградата" присъства на събитието, което се проведе в NYA Studios West, заедно със съпруга си Бени Бланко, по-малко от пет седмици след сватбата им в Санта Барбара, Калифорния.

Снимка: Getty Images

Благотворителното събитие подкрепя нейния фонд Rare Impact, който беше създаден чрез козметичната ѝ марка Rare Beauty, за да събере 100 милиона долара за услуги за психичното здраве на младежите по целия свят.

Формулата за баланс

Селена смята, че няма единна формула за поддържане на баланс. "Не знам ключа. Знам само какво работи за мен. Харесва ми да се виждам с един приятел и да говоря с терапевта си, и да търся хора, които помагат в ситуацията", обясни тя.

Вече в третата си година, благотворителното събитие Rare Impact Fund Benefit беше водено от комедианта и водещ на токшоу Джими Кимъл, а в него участваха The Marías и Laufey.

Актрисата подчерта, че е горда от постигнатото досега от нейната организация.

"Надявам се да продължим да събираме средства за това, което правим по целия свят. Достигаме до 2 милиона млади хора на ден. Това е нещо, за което не бих могла да бъда по-ентусиазирана, защото е нещо, което активно виждаме на място, върху което хората работят, така че е невероятно", заяви тя.

Снимка: Getty Images

През последните години Селена Гомес говори откровено за борбата си с тревожността, депресията и лупуса.

Документалният филм "My Mind and Me" от 2022 г. на Apple TV+ разказва за нейното пътуване в областта на психичното здраве и усилията ѝ да намери баланс между славата и личното си благополучие.

В допълнение към актьорската си и музикална кариера, Гомес превърна Rare Beauty в една от най-успешните козметични марки, създадени от знаменитости.

Мисията на компанията поставя защитата на психичното здраве в центъра си, като 1% от всички продажби се насочват към фонда Rare Impact, пише БГНЕС.