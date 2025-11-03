Заслужаваме голямо "Браво": Ивет Лалова за жените между майчинството и кариерата

В днешно време все повече жени търсят баланса между майчинството и професионалното развитие. След появата на детето животът се променя изцяло - приоритетите се пренареждат, но желанието да останеш активна, да поддържаш себе си и да не губиш личната си идентичност остава силно. Това е период, в който жената не е само майка, но и личност с мечти, цели и потребност от движение, развитие и време за себе си — дори и без да се занимава професионално със спорт. Един ярък пример за жена, която успява да намери този баланс, е Ивет Лалова-Колио, която съчетава майчинството с професионалната си кариера и вдъхновява с личния си пример.

За ритъма на живот

"Дадох си сметка, че аз самата към себе си искам прекалено много. Продължавам да искам прекалено много", сподели шампионката по лека атлетика в интервю за предаването "На фокус". Тя обясни, че се възхищава на жените, които имат по няколко деца, но винаги са във форма и добре изглеждащи - "нагласени, с грим и прическа".

Като майка и жена, посветила живота си на спортната кариера, Лалова е категорична, че всяка дама заслужава потупване по рамото и похвали за постигнатите резултати в живота си. "Ние като хора и особено ние, жените, трябва да си кажем "Браво" за това, което правим... Всичко изглежда много лесно, всички емоции са много хубави, но трудните моменти остават зад камера .Всички минаваме през някакви неща и дълго време се борим с трудности", каза Ивет Лалова.

След дълги години като спортист и след появата на сина ѝ, тя отново продължава да търси "своя път обратно към своята форма". "Мисля, че просто понякога трябва да спрем и да си кажем "Браво! Справяш се чудесно! Продължавай напред в същия дух!". Самите ние да си помагаме, а не да бъдем прекалено критични особено като жени и майки".

Тя допълни още, като определи живота си за "една безкрайна адаптация". А за своя син сподели, че е "най добрият треньор по търпение". "Аз нямах никакво търпение - исках всичко да става спринтьорски и перфектно. Детето ми показва много често, че трябва да се спираме и да си напомняме, че живеем своята мечта. Защото винаги трябва да имаме цели, да гоним и да бягаме. Но трябва да спрем и да си припомним, че живеем сега."