Арестуваха актьора Кийфър Съдърланд за физическо нападение и заплахи

Актьорът Кийфър Съдърланд е бил арестуван, след като е обвинен, че е обидил таксиметров шофьор в Лос Анджелис, съобщи Прес асосиейшън мидия/ДПА, цитирайки съобщение на местната полиция. От Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) съобщиха, че роденият в Лондон канадски актьор е влязъл в автомобила малко след полунощ в понеделник в Холивуд и е "нападнал физически шофьора, отправяйки криминални заплахи". По-късно Съдърланд е бил освободен под гаранция от 50 000 долара и трябва да се яви в съда на 2 февруари.

Actor Kiefer Sutherland was arrested after allegedly getting into an altercation with a ride-share driver, according to Los Angeles police. https://t.co/4fVPRENEa6 — ABC News (@ABC) January 14, 2026

Още: Арестуваха турския актьор Джан Яман

Шофьорът не е пострадал при предполагаемия инцидент, който е станал на ъгъла на "Сънсет булевард" и "Феърфакс авеню", уточняват от полицията.

Не е първият път, в който се изправя пред съда

Съдърланд е носител на наградата "Еми" и е най-известен с ролята си на Джак Бауър в сериала "24", както и с образа на президента Том Къркман в политическата драма "Определен да оцелее" ("Designated Survivor").

През 2007 г. Кийфър Съдърланд е осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние. Той е син на известния канадски актьор Доналд Съдърланд, припомня БТА.

Още: Обвиниха актьор от "Сам вкъщи" за склоняване към проституция

Според наблюдатели и представители на феновете на актьора, инцидентът отново поставя под въпрос личния живот и поведението на Съдърланд извън снимачната площадка, като мнозина изразяват надежда, че той ще се справи с проблемите си и ще се фокусира върху кариерата си.