Обвиниха актьор от "Сам вкъщи" за склоняване към проституция

13 януари 2026, 07:09 часа 0 коментара
Обвиниха актьор от "Сам вкъщи" за склоняване към проституция

Съдбата на актьорите от култовия филм "Сам вкъщи" не е никак лека и това е факт, който се доказва през всички изминали години. Сега звездата от филма Даниел Стърн бе обвинен в Калифорния в престъпление, което се изразява в склоняване към проституция. Обвинението е получено на 12 януари. Стърн е бил задържан в мотел в Камарило, съобщи пред "PEOPLE" говорителят на окръжния прокурор на Вентура Джоуи Бутита. "От това, което разбрах, той е бил задържан на място и освободен", казва Бутита.

По-късно Бутита съобщи, че Стърн е бил обвинен на 12 януари, а първото му явяване пред съда е насрочено за вторник, 13 януари. "Шерифската служба на окръг Вентура ни предаде призовката и тя се разглежда от нашите прокурори", каза по-рано Бутита пред "PEOPLE".

Край на актьорството

Стърн, който изигра ролята на Марв - един от двамата "Мокри бандити" в обичаната коледна класика от 1990 г., сега е скулптор и фермер, който живее в ранчо в Калифорния.

Стърн остави холивудския живот зад гърба си преди много години и се премести във ферма във Вентура, където заедно с жена си се грижат за добитък и цитрусови дървета и отглеждат зеленчуци. В интервюта актьорът казва, че успехите му през 80-те и 90-те години са му донесли "достатъчно пари, за да не се налага да работи" и са му внушили "задължението да се възползвам от доброто си щастие".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
