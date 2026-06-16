Войната в Украйна:

Българка на корица на Vogue: От червените килими в Кан до световен успех

16 юни 2026, 19:46 часа 0 коментара
Снимка: Instagram Лора Лилова
Българка на корица на Vogue: От червените килими в Кан до световен успех

Съдържание:

След впечатляващо присъствие на червените килими по време на кинофестивала в Кан, дизайнерът и предприемач Лора Лилова направи нова голяма крачка към световната сцена, появявайки се на дигиталната корица на юнското издание на Vogue Miami.

Успех и за Лора, и за България

Успехът е не просто лично признание за талантливата българка, а силен знак за нарастващото международно влияние на българската креативност, предприемачество и модна индустрия. В свят, в който модата е глобален език, Лора Лилова успява да постави България сред имената, които привличат вниманието на световните медии, знаменитости и лидери в луксозния сектор.

Още: Висшата мода в Кан: Когато България не е "малката страна" (ВИДЕО)

Само седмици преди появата си на корицата на престижното издание, Лилова привлече вниманието на международната публика по време на Cannes Film Festival. В сърцето на Френската Ривиера, в легендарния Hôtel Martinez, тя представи ексклузивен шоурум под знака на своя моден бранд Lorreti – име, което все по-уверено се налага сред предпочитаните избори за специални събития, официални появи и червени килими.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Селекцията на Lorreti впечатли гостите със своята елегантност, модерна женственост и безкомпромисно внимание към детайла. Изящни силуети, прецизна изработка и усещане за съвременен лукс превърнаха всяка визия в израз на увереност и индивидуалност. В атмосферата на Кан, където стилът е неразделна част от културния престиж, българският бранд демонстрира, че може да застане достойно редом до утвърдени международни модни имена.

Нов международен проект – Lilova Production

Присъствието на Лора Лилова във френския курорт обаче далеч надхвърли рамките на модата. Именно по време на фестивала тя даде официален старт на своя нов международен проект – Lilova Production. Новата глобална агенция е създадена с амбицията да подпомага развитието на модели, артисти, дизайнери, инфлуенсъри и творчески личности, като им осигурява достъп до престижни международни събития, професионални контакти и възможности за развитие на световно ниво.

Проектът е естествено продължение на дългогодишната работа на Лилова в сферата на модата, публичния имидж и международните комуникации. През годините тя изгражда впечатляваща мрежа от контакти в света на лукса, развлеченията и модната индустрия, а днес трансформира този опит в платформа, която отваря нови врати за талантите от България и света.

Още с дебюта си Lilova Production успява да привлече вниманието на международни личности и представители на световния шоубизнес. Сред имената, свързвани с проектите на Лилова, са британската аристократка Lady Victoria Hervey, както и редица популярни международни лица, които проявяват интерес към новите инициативи на българската предприемачка.

Според модни наблюдатели именно комбинацията между творческа визия, предприемаческо мислене и международна стратегия отличава Лора Лилова от много представители на новото поколение дизайнери. Докато Lоrreti развива своята идентичност като символ на съвременен лукс и висока мода, Lilova Production изгражда екосистема, която създава реални възможности за професионално развитие и международна видимост.

Появата на Лилова на корицата на Vogue Miami идва като естествено продължение на този възход. Да бъдеш представен от една от най-разпознаваемите медийни марки в света на модата е признание, което получават малцина. За българската дизайнерка това е не само личен успех, а потвърждение, че талантът, когато е подкрепен от визия, постоянство и смелост, може да премине отвъд националните граници.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лора Лилова Lilova Production Lorreti
Весела Софева
Весела Софева Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес