24 ноември 2025, 13:03 часа 0 коментара
Българката, покорила Европа с красотата си, спечели "Мисис Планет" 2025

Българката Манита Вартан, която спечели конкурса "Мисис Европа" през 2023 година, добави още една титла към списъка си с отличия за красота - тя е новата "Мисис Планет" за 2025 година. За поредния си успех тя разказа в специално интерю за BTV, като уточни, че състезанието се е провело в Анталия, Турция, а сред участничките е имало жени от четири континента. Манита определи събитието като "най-вълнуващото" в кариерата ѝ.

View this post on Instagram

A post shared by Manita Vartan Official (@mrseurope_manitavartan)

"Сбъднах своята най-голяма мечта. Стоях на сцената с треперещо сърце, със сълзи в очите и с благодарност, която не мога да опиша с думи. Това не е просто корона – това е признание, път, борба, сила и вяра.

Тази победа е за всички, които ме подкрепяха, за всички, които вярваха в мен, когато аз самата нямах сили. За моето семейство, за моя екип, за моята страна, за Армения – моят корен, моята чест и моята гордост, за БЪЛГАРИЯ - моя дом и пристан", пише в Instagram Манита.

За емоциите и преживяното

Манита Вартан печели "Мисис България" 2022, "Мисис Европа" 2023, а след това става "Мисис Армения Европейски съюз 2025" и стига до конкурса "Мисис Планет".

"След като преминах кастинга и спечелих Мисис България по реда, по койот се случват нещата, бях изпратена да представя България на европейски финал. Засега аз съм първата и единствена българка печелила европейския финал "Мисис Европа". С това моят договор и ангажименти към българската корана приключиха. След това получих покана от Съюза на арменците в европа да представя Армения на световен финал, което за мен е чест, достойнство и гордост, тъй като аз съм етническа арменка, родена в България.", сподели носителката на титли за красотра.

Родителите на Манита идват в България през 2015 година, като и двамата са арменци. Тя е родена в Пловдив и е четвърто поколение арменка в България, а по професия е дипломиран филолог. Няколко години работи като учител, но след това изцяло се насочва към модата, а след това и към благотворителна дейност. Автор е на книга с арменски рецепти и обича кулинарното изкуство. 

Тя сподели, че мечтае да опише историята на своя род в книга, като уточни, че заглавието ще бъде "последният щрих" в товрбата ѝ. 

"България и Армения са били винаги равностойни в сърцето ми - Армения е моята кръв, а България - моят дом и пристан",  каза още Манита с емоция и вълнение.

