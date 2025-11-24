Борислав Михайлов е бил приет в болница по спешност заради инсулт?

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е бил приет по спешност в болница. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Според информациите именитият вратар на националния отбор и Левски е постъпил в едно от големите лечебни заведения в София заради инсулт. На този етап липсват повече подробности относно състоянието на бронзовия медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Борислав Михайлов се е почувствал зле в неделя вечерта

Колегите допълват, че 62-годишният Борислав Михайлов се е почувствал зле в дома си в неделя вечерта. Бившият президент на БФС веднага е бил откаран в столична болница, където е бил приет по спешност. Actualno.com се свърза с лечебното заведение, но оттам отказаха да дадат информация дали именитият страж е постъпил в болницата.

Бившият страж е далеч от футбола в последните години

Както е известно, в последните години Борислав Михайлов е далеч от българския футбол. Той бе свален от поста си в БФС след кървавия протест в центъра на София през ноември 2023-та. Преди това Михайлов бе начело на централата в продължение на 16 години. Преди дни съпругата на бившия вратар – Мария Петрова, чества своя 50-годишен юбилей. Тя отбеляза рождения си ден с пищно празненство.

