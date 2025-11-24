Студио Actualno:

Красива волейболистка стана "Мис България" 2025 (СНИМКИ)

24 ноември 2025, 11:23 часа 0 коментара
Красива волейболистка стана "Мис България" 2025 (СНИМКИ)

Волейболистката Симона Бакърджиева е новата Мис България за 2025 година. 22-годишната дама от Панагюрище се превърна в новото лице на конкурса, като на гала церемонията във Военния клуб в София победи 30 претендентки и спечели титлата "Мис България 2025". Журито бе впечатлено от нейната естествена красота и позитивна енергия. Симона споделя, че това е първото ѝ участие в конкурс за красота: "Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна."

Симона не е просто модел – тя е професионална волейболистка и играе като централен блокировач в тим "Славия". Комбинацията от спортен дух, дисциплина и харизма я отличава сред останалите участнички.

Още: Скандал на "Мис Вселена": Съдии напускат, твърдят, че финалистките са избрани

Повече за новата носителка на титлата "Мис България"

Освен спортната си кариера, Симона се занимава с образование и бизнес. Тя учи "европейска политика и икономика" с чужди езици, което показва сериозни академични интереси. Освен това е основател на своя авторска модна марка, а дисциплината от волейбола ѝ помага да се справя с предизвикателствата на модната индустрия.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тя планира да използва титлата си, за да популяризира спорта сред младите, да подкрепя жените в модните и креативните индустрии и да акцентира върху образованието и самоусъвършенстването. "Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават", казва Симона.

Знаменитост със съвършени черти: Науката определи най-красивата жена в света

Победата на Симона Бакърджиева символизира нов образ на "Мис България" – не само като естетически идеал, но и като пример за съвременна, амбициозна млада жена, която съчетава активен начин на живот, ум и креативност. Нейният успех може да вдъхнови други млади хора, особено жени, да преследват различни пътища – в модата, спорта, образованието и бизнеса.

Още: За връзката между външната и вътрешната красота: Биляна Йотовска в Студио Actualno (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Мис България конкурс красота Симона Бакърджиева
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес