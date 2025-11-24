Красива волейболистка стана "Мис България" 2025 (СНИМКИ)

Волейболистката Симона Бакърджиева е новата Мис България за 2025 година. 22-годишната дама от Панагюрище се превърна в новото лице на конкурса, като на гала церемонията във Военния клуб в София победи 30 претендентки и спечели титлата "Мис България 2025". Журито бе впечатлено от нейната естествена красота и позитивна енергия. Симона споделя, че това е първото ѝ участие в конкурс за красота: "Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна."

Симона не е просто модел – тя е професионална волейболистка и играе като централен блокировач в тим "Славия". Комбинацията от спортен дух, дисциплина и харизма я отличава сред останалите участнички.

Повече за новата носителка на титлата "Мис България"

Освен спортната си кариера, Симона се занимава с образование и бизнес. Тя учи "европейска политика и икономика" с чужди езици, което показва сериозни академични интереси. Освен това е основател на своя авторска модна марка, а дисциплината от волейбола ѝ помага да се справя с предизвикателствата на модната индустрия.

Тя планира да използва титлата си, за да популяризира спорта сред младите, да подкрепя жените в модните и креативните индустрии и да акцентира върху образованието и самоусъвършенстването. "Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават", казва Симона.

Победата на Симона Бакърджиева символизира нов образ на "Мис България" – не само като естетически идеал, но и като пример за съвременна, амбициозна млада жена, която съчетава активен начин на живот, ум и креативност. Нейният успех може да вдъхнови други млади хора, особено жени, да преследват различни пътища – в модата, спорта, образованието и бизнеса.

