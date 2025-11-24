Съжалявам, че не съм там: Доли Партън пропусна поредно събитие заради здравето си

Легендарната певица, авторка на песни и предприемачка на 79 години Доли Партън не можа да присъства на неотдавнашното си влизане в Залата на славата на Международната асоциация на увеселителните паркове и атракции. Организацията и Dollywood на Партън споделиха видеото, което тя изпрати в социалните медии по-рано тази седмица. „Много бих искала да бъда с вас днес, но вероятно сте чули, че тази есен се сблъсквам с няколко здравословни проблеми и лекарите ми казаха да си почивам за малко“, каза тя във видеото, цитирано от Си Ен Ен.

„Наистина съжалявам, че не мога да бъда там, но исках да се възползвам от възможността да ви благодаря за тази невероятна чест“, добави тя.

Това се случи ден след като Партън пропусна да получи почетния си „Оскар“ на 16-ата годишна церемония по връчване на наградите „Academy Governors Awards“. Социалните медии са начинът, по който певицата на „Jolene“ комуникира и споделя последните новини в отговор на загрижеността на феновете за здравето й.

Здравословните проблеми на певицата

През септември Партън отложи серия от планирани концерти през декември в Лас Вегас, позовавайки се на „здравословни проблеми“.

Следващия месец тя се почувства длъжна да се обърне отново към тези здравословни проблеми, след като сестра й, Фрида Партън, неволно предизвика паника, след като публикува, че е „прекарала цяла нощ в молитви за сестра си Доли“. В резултат на това Доли Партън публикува видео, на което се вижда в пълния си блясък и обяснява, че е добре, просто се справя с някои здравословни проблеми.

След смъртта на съпруга си Карл Дийн през март, тя „е оставила много неща, за които е трябвало да се погрижи“.

„Така че, когато най-накрая се заех с това, лекарят каза: „Трябва да се погрижим за това, трябва да се погрижим за онова“, каза тя тогава.

„Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои неща, за да мога да бъда по-близо до дома.“

Партън и Дийн бяха женени почти 60 години, припомня БГНЕС.