Още един звезден годеж: Актрисата Елеонора Иванова каза "да" (СНИМКИ)

Младата българска актриса Елеонора Иванова, позната от филма "Чалга" и сериалити "Пътят на честта" и "Братя", обяви, че вече официално е сгодена. Това е поредният звезден годеж, който влиза в дългия списък от предложения за брак и статбени церемонии, които се състояха тази година. Актрисата се похвали с впечатляващ пръстен, като в социалните мрежи качи снимка, на която позира с широка усмивка до любимия си - Анатолий Ставрев.

Нори е получила голямата изненада на концерт на Radiohead в Болония, където Анатолий неочаквано решава да я попита един от най-важните въпреоси, на които тя отговаря с голямо "да". Интересното е, че Анатолий предлага брак на своето момиче в най-неочаквания момент - на фона на песента "No Surprises" - "Без изненади". Именно това прави момента още по-вълнуващ и незабравим. "На "No surprises" Толи ми каза, че има изненада за мен.", сподели Елеонора за най-емоционалния миг.

Новината предизвика истински възторг сред нейните последователи, които мигновено коментираха с поздравления, емоджита във формата на сърца и топли пожелания за щастие и любов.

Професионален път

Елеонора Иванова е родена на 26 юни 1998 г. и е завършила НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“, специалност актьорско майсторство. Тя е част от трупата на Театър „София“ и участва в редица театрални постановки. Освен това се снима в игрални филми, сред които „Шекспир като улично куче“. Една от последните ѝ главни роли е във филма на Саня Борисова "Никога не е просто секс".

