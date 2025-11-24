Официално са двойка: Искрата призна за първата целувка с Дара Екимова

От известно време онлайн се носят слухове за нова звездна двойка. В шоубизнес средите опорито се заговори, че певицата Дара Екимова и музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата са заедно като влюбени. Е, оказва се, че предположенията на техните фенове са верни и между талантливите звезди има повече от просто музикална химия и приятелство.

След дълги спекулации, Искрата най-накрая потвърди връзката си с Дара. Това се случи в подкаста на Елизабет Методиева, където той за първи път говори за толкова лични моменти от живота си. "Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин", призна Искрата.

Как започва всичко?

Той обясни за първите им общи стъпки и разкри как е започнало всичко извън професионалните отношения. "Излязохме на едно технопарти – тотално не нашето място – и се целунахме. И оттам всичко започна."

По думите на изпълнителя разбираме, че връзката му с Дара е напълно естествена, без конкретни планове, като двама са наистината радостни и щастливи. "Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи."

Искрата подчерта, че обикновено не смесва работата с личния живот, но понякога съдбата поднася неочакваното. "Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея направих изключение."

Двамата започват професионалния си път заедно още преди години: "Първите ѝ големи стъпки в музиката ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели."

Артистът говори и за отношенията със семейството си, известно със своите християнски ценности: "Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори – различни светове сме, но се учим да се приемаме."

Той даде яснота и повод слуховете за „криминално минало“. "Нямам криминално минало. Имах криминални приятели – това е различно. Бях кривнал малко, но животът ме подреди."