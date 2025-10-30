Дамиано Давид с таен годеж за звезда от Дисни?

От известно време в социалните мрежи се разпространява информацията, че фронтменът на италианската рок група Måneskin - Дамиано Давид, е предложил брак на популярната актриса от Дисни Дав Камерън. Повод за спекулациите станаха снимки, публикувани от TMZ, на които двамата се виждат в интимен момент, докато изглежда, че обсъждат нещо сериозно. Още повече интерес предизвика фактът, че актрисата от сериала "Лив и Мади" бе забелязана с голям пръстен, което допълнително подхрани слуховете за възможна годежна церемония.

#Exclusive 💍 Dove Cameron and her boo Damiano David just got engaged!



The massive ring: https://t.co/PvUF3N8VqW pic.twitter.com/l8iFNJeFJw — TMZ (@TMZ) October 29, 2025

До момента нито един от двамата не е потвърдил слуховете и няма официално изявление по темата. Това обаче не попречи на феновете да започнат да спекулират за бъдещето на двойката и да коментират в социалните мрежи предположенията си за скорошна сватба.

Срещата на рок музиканта с актрисата изглежда е оставила сериозно впечатление, като снимките от TMZ показват необичайно близък момент между двамата, който мнозина разчетоха нова етап от общия им живот като двойка.

Историята засили интереса към личния живот на двамата артисти, като феновете вече обсъждат всяка тяхна публична поява и всеки кадър от социалните мрежи. Независимо дали слуховете ще се окажат верни или не, определено Дамиано Давид и Дав Камерън привлякоха вниманието на медиите и почитателите си с тази мистериозна случка.

Фронтменът на Måneskin и дисни звездата са забелязани заедно за първи път през 2023 г., след слухове за романтична връзка, появили се след няколко публични изяви и общи снимки в социалните мрежи. Двойката привлича внимание както с редките си публични появи, така и със запазената си дискретност.

