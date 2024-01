Елтън Джон стана част от елитния клуб на носителите на "ЕГОТ"

Само 19 души са печелили и четирите отличия по време на кариерата си. Сред тях са Рита Морено, Одри Хепбърн, Мел Брукс, Упи Голдбърг, Андрю Лойд Уебър, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън и Вайола Дейвис, която стана част от клуба "ЕГОТ" миналата година.

Джон спечели "Еми" за концерта "Елтън Джон на живо: Farewell From Dodger Stadium", който беше излъчен по "Дисни плюс" през ноември 2022 г. Певецът не присъства на церемонията, защото наскоро е претърпял операция на коляното, съобщиха продуцентите на тричасовия документален филм.

Отличеният концертен филм е от последната от трите вечери на стадион "Доджър" в Лос Анджелис в рамките на северноамериканската част на турнето "Farewell Yellow Brick Road" на Елтън Джон. Прощалната концертна обиколка, включваща над 300 дати, започна през септември 2018 г. Турнето беше прекъснато през 2020 г. заради пандемията от COVID-19 и възобновено през 2021 г.

На последното му шоу, което събра над 50 000 души, гостуваха звезди от ново поколение, сред които Дуа Липа и Бранди Карлайл, припомня БТА.

"Чувствам се изключително смирен да се присъединя към невероятно талантливата група на носителите на ЕГОТ. Пътуването до този момент беше изпълнено със страст, отдаденост и непоколебимата подкрепа на моите фенове от цял свят", каза Елтън Джон в изявление. Певецът не пропусна да благодари на всички, които са го подкрепяли по време на дългата му кариера.

Дейвид Фърниш с наградата "Еми" на Елтън Джон, снимка: Getty Images

Дейвид Фърниш - съпругът на Джон и продуцент на отличения филм, каза, че певецът е бил щастлив от спечелването на първата награда "Еми" в живота си и дори е изкрещял от радост, отбелязва Асошиейтед прес. "Ние се свързахме с него. Събудихме го посред нощ", каза Фърниш зад кулисите, държейки трофея.

"Той се върна във Великобритания. Смениха му лявото коляно, което не е изненадващо, като се замислите за броя на пианата, от които е скачал", допълни продуцентът.

Кариерата на Елтън Джон

През годините си на музикалната сцена 76-годишният певец е спечелил шест награди "Грами", награда "Тони" и два "Оскар"-а за оригинална песен, сред което "Can You Feel the Love Tonight?" от "Цар Лъв".

Елтън Джон е един от най-продаваните солови изпълнители на всички времена. Той държи рекорда за най-продаван физически сингъл на всички времена благодарение на 33-те милиона продадени копия от "Candle in the Wind" през 1997 г.

