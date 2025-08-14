Манчестър Сити договори един от най-добрите играчи в световния футбол

Английският гранд Манчестър Сити договори привличането на един от най-добрите футболисти в световния футбол - Джанлуиджи Донарума. Вратарят на Пари Сен Жермен, който бе в основата на спечеления требъл през миналия сезон, има предварително споразумение да премине на "Етихад". Информацията идва от френското издание L'Equipe, като потвърждава слуховете от последните дни за сериозен интерес на "гражданите" към италианския страж.

Манчестър Сити привлича Джанлуиджи Донарума

Последните дни са изключително турбулентни за Донарума, който внезапно бе изваден от състава на ПСЖ и бе поставен на трансферния пазар. Стражът преговаряше за нов договор с ПСЖ, тъй като контрактът му изтича в края на годината. Първоначално Донарума е искал по-високо финансово възнаграждение, но впоследствие е бил готов да остане и на условията, които му предлагат от ПСЖ, тъй като е желаел да остане на "Парк де Пренс".

Треньорът Луис Енрике обаче реши, че Донарума не попада в плановете му, а клубът се съгласи с наставника. Така Донарума спешно трябваше да си потърси нов клуб, като интерес към него има и от Манчестър Юнайтед. Сити обаче изглеждат като фаворит за неговия подпис, като вече са получили "да" от футболиста. Сега предстои да се изпрати оферта до ПСЖ, но първо клубът смята да се раздели с Едерсон, който е пред трансфер в Галатасарай.

Предполага се, че ПСЖ ще иска по-малко от 40 млн. евро за Донарума - сумата, която бе платена за привличането на новия титулярен страж Люка Шевалие. Късно снощи Шевалие помогна на ПСЖ да победи Тотнъм след дузпи за спечелването на Суперкупата на Европа.