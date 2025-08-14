Специален подарък в "Диви и красиви": Дама изпрати бележка с аромат на парфюм (ВИДЕО)

След първите битки за надмощие в женския и мъжкия лагер на романтичното риалити "Диви и красиви", една жена и един мъж си извоюваха привилегията да присъстват на вечерния коктейл на срещуположния пол. Зрителите станаха свидетели на епични битки и така от любовно шоу предаването се превърна в екстремна арена. След много усилия и закани, победителите станаха ясни - Стоян получи възможност да се срещне на живо с дамите в "Палата на любовта", а Сузана успя да посети мъжете и да се запознае с тях в сайванта.

Освен че двамата получиха възможност да присъстват на противоположните коктейли, те имаха право на избор, с който да поканят на романтично приключение своя избраник и избраничка. Въпреки че Сузана не бе очарована от отношението на мъжете, тя все пак направи своя избор и даде гривната на Марио "само с опознавателна цел". Сузана заяви, че е искала да се срещне със Стоян, с когото по-рано очевидно си паснаха, докато разговаряха на първите "срещи на сляпо".

От своя страна Стоян пък успя да се опознае повече с 22-годишната Елена и избра да покани нея на романтична първа среща.

Романтичен жест

Не закъсняха и първите подаръци между участници, които дори още не са се видели очи в очи. Чрез Стоян Ренета изпрати бележка с целувка и аромат на парфюм на Радо, а той от своя страна ѝ бе пратил "поздрави". Въпреки че двамата все още не са се видели на живо, между тях сякаш се зароди химия само от първия "разговор на сляпо".

Дали ще си допаднат визуално, когато се срещнат, предстои да разберем.

