Осъдени по бързата процедура: Връщат обратно 28 нелегални мигранти

14 август 2025, 10:31 часа 470 прочитания 0 коментара
Гранични полицаи от ГПУ-Царево задържаха 28 незаконни мигранти от Афганистан и Пакистан. Осъдени са по бързата процедура и ще бъдат върнати обратно. Случаят е от 11 август. Белият микробус с мигранти е бил натоварен близо до село Бродилово. Към 19.50 часа същия ден гранични полицаи и полицаи спрели микробуса на пътя за Бургас. В товарното помещение са открити 28 мъже - незаконни мигранти без документи. По-късно е установено, че 26 са тях са от Афганистан и двама от Пакистан. Всички са задържани в ГПУ – Царево.

Водачът на микробуса е 40-годишен мъж от Тетевен, който управлявал превозното средство с 1.56 промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин. Той също е задържан от граничните полицаи.

Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от Районния съд за незаконно преминаване на границата.

Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
