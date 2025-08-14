Развълнувана да твори: Албумът на Тейлър Суифт излиза през октомври (СНИМКИ)

Певицата Тейлър Суифт обяви, че 12-ият й студиен албум, озаглавен "The Life Of A Showgirl", ще излезе на 3 октомври, предадоха осведомителните агенции. Новината тя съобщи по време на участието в подкаста "New Heights", чиито водещи са нейният приятел - състезателят по американски футбол Травис Келси, и брат му Джейсън.

Суифт показа копие от продукцията. "Това е новият ми албум "The Life Of A Showgirl". Работих по него, докато бях в Европа на турнето си "Eras", каза тя в ефир.

Водещият Келси отбеляза, че "все още го изумява" фактът, че Суифт е записала албума, докато е пътувала по света за турнето, което беше изцяло разпродадено, отбелязва ДПА.

"Просто обичам музиката. Правех концерти три вечери подред, а след това имах три почивни дни", разказа певицата. Тейлър Суифт отбеляза, че пътувала до Швеция за записите. "Бях физически изтощена в този момент от турнето, но бях толкова стимулирана психически и развълнувана да творя", допълни суперзвездата.

В публикация в профила си в Инстаграм 35-годишната певица показа обложката на албума и списъка с 12 песни, като Сабрина Карпентър участва в една от тях. Сингълът е и единствен, в който Суифт си сътрудничи с друг изпълнител в The Life Of A Showgirl, отбелязва ДПА, въпреки слуховете за колаборация с Лейди Гага.

Това е първият албум на Тейлър Суифт, след като тя изкупи правата върху старите си записи и върху всички свои концертни филми, музикални клипове, албумни корици и фотографии, както и върху неиздадените си песни, припомнят осведомителните агенции.

Версията на Тейлър

Американската попзвезда презаписа първите си шест албума и ги издаде под името Taylor's Version след спор с продуцента Скутър Браун. Той придоби правата върху старите й записи, когато купи бившия лейбъл, с който работи певицата в началото на кариерата си. Тя обаче успя да си ги върне, както обяви през месец май.

Суифт издаде нови версии на Fearless (2008), Red (2012), Speak Now (2010) и 1989 (2014).

Нейният 12-ти албум следва The Tortured Poets Department от 2024 г. и излиза след като рекордното турне Eras, което донесе приходи от над два милиарда щатски долари. То приключи през декември, припомня БТА.