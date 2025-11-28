Емоционален хаос в "Ергенът: Любов в рая": Орлин е бесен, Дениз - разочарована (ВИДЕА)

С наближаването на последните епизоди от риалити формата "Ергенът: Любов в рая", напрежението расте, емоциите стават по-бурни, а отношенията между двойките все по-заплетени. В центъра на порения конфликт във вилата отново бяха Орлин и Натали, след като Тихомир влезе в ролята на "ябълката на раздора", разкривайки симпатиите си на хореографката. По-рано Орлин определи фитнес инструктора за "подмолен", а вчера (27 ноември) след банкета, той напълно остана объркан от чувствата на синеоката дама.

Пред камерите Орлин обясни, че вече наистина не е сигурен на какво да вярва и че ако Натали има чувства към някой друг, това не е проблем - просто иска да му го заяви открито и директно, а не да го заблуждава. За него ситуацията е тежка, защото се чувства наранен и предаден от жената, която желае.

Натали отново му обяснява, че е объркана и всички тези емоции я натоварват. В едно обаче е сигурна - не иска да нарани никого.

"Ти изглеждаш тъпо така, а аз изглеждам още по-тъпо", разочарован заяви Орлин пред Натали. След тези негови думи Натали се разстройва още повече и признава колко трудно ѝ е да изразява чувствата си открито, въпреки че по-рано изяви желание Орлин да бъде по смел и той ясно да изрази какво чувства.

По-късно в епизода тя случайно нарича Орлин "любов моя".

Дали става дума за истински вътрешен конфликт или майсторски изиграна роля от страна на русокосата дама – съвсем скоро ще разберем.

Това ли е краят между Дениз и Виктор?

Както и преди ви споменахме, онлайн се носят слухове, че не всички двойки, които в момента изглеждат стабилни ще имат общо бъдеще. Дениз Хайрула и Виктор преживяват сериозни обрати в отношенията си. До скоро те изглеждаха като идеална двойка, но последните им спорове показаха, че тази хармония е била само на пръв поглед.

"Може би отстрани изглежда, че си пасваме, но аз не съм убеден, че това е така", заявава Виктор в откровен разговор с Калоян.

"Винаги съм имала проблем с това че вярвам за всичко на хората. Каквото ми кажат, аз го приемам за чиста монета", споделя Дениз.

"В началото повярвах и на Виктор, и всички хубави неща, които ми говореше. Защото не вярвах, че ще срещна такъв човек тук. И все пак се радвам, че виждам истината тук, а не по-късно, извън предаването", коментира още тя.

Това ли е краят, предстои да видим.

