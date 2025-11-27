"Ергенът: Любов в рая": Грубо бутане в басейна и болезнени реплики (ВИДЕА)

Отношенията в "Ергенът: Любов в рая" стават все по-напрегнати, след като дръзкият Тихомир реши да не губи повече време и призна на Натали симпатиите си. Индивидуалната им среща стана повод за нова буря във вилата, като много от участниците искрено съчувстваха на Орлин, след като той се разплака. В епизода от сряда вечер (26 ноември) класическата парти игра "Истината или се осмеляваш" допълнително разпали емоциите. Музикантът за пореден път остана със сълзи на очи, а хореографката чу множество нападки по свой адрес. Дори в един момент Виктория бутна Натали в басейна. Случайно или не - остава загадка, но дамите са на мнение, че "злобата" си е проличала.

След играта, Орлин нарече Натали "нощна танцьорка“, от което тя остана сериозно обидена. "Нали си била нощна танцьорка, защо се притесняваш?", попита той, а всички възкликнаха с "Ау, това заболя!". Музикалният продуцент не пропусна да спомене и колко "подмолен" е Тихомир с действията си, като продължи, че според него той се "възползва от ситуацията".

Бойното поле на банкета

По-късно банкетът се превърна от обща вечеря в бойно поле. Традиционната кутия с въпроси разкри множество неудобни истини, а провокациите се изсипваха от нея една след друга. Разбира се, в центъра на темата отново бе любовният триъгълник между Орлин, Натали и Тихомир.

С типичния си изказ, Виктория не спести острите си думи към хореографката.

Най-скандалната част от вечерта обаче бе моментът, в който Тихомир се изказа изключително грубо спрямо инфлуенсърката. Нападките продължиха от двете страни, докато Тихомир не направи злобен коментар относно бъдещите деца на Виктория и каза: "Защото най-вероятно няма да имаш".

Това възмути всички участници, които "скочиха" срещу фитнес инструктура и неуместния му коментар. "Никоя жена не заслужава да чуе подобно нещо! Аз мисля, че той често не осъзнава силата на думите, които изрича", сподели Петър пред камерите.