Ерика Баду създаде своя модна колекция

Американската певица Ерика Баду участва в създаването на модна колекция в сътрудничество с италианската модна къща "Марни".

Миниколекцията "Марни х Ерика Баду" беше пусната в избрани бутици на модната къща в САЩ миналия месец. Тя включва рокли, аксесоари и обувки, акцентирани с ръчно изработен кожен пачуърк, пайети и пищно кадифе. 52-годишната Баду, която е известна със своя интересен и ексцентричен стил, участва във всички аспекти от съставянето на колекцията.

"Работила съм по същия начин във всеки аспект от живота си – на сцената се занимавам със звук, осветление, сценография, костюми, прическа, грим", разказа Баду. "Участвам във всичко. Аз съм творец и визионер. Обединихме всичко това и измислихме нещо наистина интересно."

Според Клеър Сълмърс - главен изпълнителен директор на влиятелния блог за мода Fashion Bomb Daily, гъвкавостта на Баду я е превърнала в муза за модните дизайнери.

Докато певицата навлиза в модната индустрия и се ангажира и с други бизнес начинания, тя продължава да се занимава с музика, като включително планира свое предстоящо турне.

"Лесно е да не си конформист, особено когато се чувстваш уверен, че няма как да загубиш, защото дори тези моменти са поучителни. Използвам всичката информация, за да преоткривам себе си всеки ден", каза тя за Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Облечена в афроцентрично облекло с тюрбани и бижута със символа анх, Баду дебютира на музикалната сцена през 1997 г. с първия си албум "Baduizm". Това ѝ носи номинация за награда "Грами" за най-добър нов изпълнител, както и победата в категорията за най-добър R&B албум. Баду е един от инициаторите на нео-соул движението през 90-те години на миналия век. Сред най-известните ѝ песни са "On&On", "Tyrone", "Bag Lady", "Didn't Cha Know" и "Window Seat". Последният ѝ официален музикален проект – записът "But You Caint Use My Phone" излезе през 2015 г.

"Винаги правя музика. Не знам кога ще излезе, но чакам подходящия момент. Обичам да усещам, че съм необходима на истинските си слушатели. Истинските ми слушатели са дърветата, вятърът, дъждът, въздухът – предците ни и разни подобни неща", обясни певицата. Баду продължава творческата си одисея, изпълнена с благодарност и оптимизъм.