Гонитба и заплахи: Наум Шопов и Теа Минкова като в "Бързи и яростни" (ВИДЕО)

Популярните двойка от българския шоубизнес - Теа Минкова и Наум Шопов - преживя истински кошмар по време на пътуването си през Сърбия. Обикновено спиране на бензиностанция се превърнало в опасна гонитба по магистралата, заплахи и намеса на полицията - сякаш са в сцена от екшън поредицата на "Бързи и яростни". Те споделиха за това с видео в социалните мрежи.

Извън контрол

Всичко започнало от дребно недоразумение. Ситуацията бързо излязла извън контрол - след като тръгнали, автомобилът им бил застигнат и преследван по магистралата. По думите на двамата, те са били засичани в движение и са получили сериозни заплахи за саморазправа. Напрежението станало толкова голямо, че се наложило да се намеси и местната полиция.

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"Гонитба по магистралата, засичане, заплахи със саморазправа и полиция. Така започна преминаването ни през Сърбия. Причината беше неразбирателство с касиерката на бензиностанция и пропуска ми да разбера стойността на валутата им.", пишат инфлуенсърите в Instagram.

В социалните мрежи Теа и Наум качиха специално видео, за да разкажат цялата история подробно.

"Гонят ме хора от бензиностанцията, защото се оказа че съм платил само сладоледите, но не и горивото. И те си мислят, че ние сме избягали.", обясни актьорът, а половинката му подчерта, че въпросните хора са били доста ядосани - "Бяха бесни".

В крайна сметка успели да се разберат.

Наум и Теа уточниха, че искат последователите им да научат за случилото се директно от тях, точно така, както са го преживели.

Постът им веднага събра хиляди коментари. Част от последователите на двойката изразиха мнение, че подобни инциденти могат да се случат при пътуване в чужбина, когато се комбинират езикови затруднения, непознаване на местната валута и недоразумения в комуникацията.

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