Диана Димитрова заведе първо дело след скандалите в "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Актрисата Диана Димитрова обяви, че е завела първото си съдебно дело, след като преди време заяви, че ще търси правата си по законов ред заради случилото се по време на участието ѝ в "Hell’s Kitchen". Новината стана ясна от нейна публикация във Facebook, в която тя съобщава, че вече е предприела първата съдебна стъпка. "Днес заведох първото си дело, както и бях заявила, че ще направя", написа актрисата, като подчерта, че никога не е се е отказвала от намерението си, въпреки появилите се твърдения в публичното пространство.

Въпреки че в публикацията си Диана Димитрова не посочва срещу кого е заведено делото и не разкрива подробности, хронологията на събитията около риалити формата поражда предположения, че съдебните действия вероятно са провокирани от скандала между нея и актрисата Рая Пеева.

Напрежението между двете знаменитости избухна по време на една от отборните резервации в кулинарното шоу. Тогава Рая Пеева обвини Диана Димитрова, че "цял живот се прави на жертва", а спорът продължи и извън кухнята с остри реплики и взаимни обвинения.

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"Търпението не означава липса на граници"

"Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание... Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред.", пише Димитрова във Facebook.

Diana Dimitrova/Facebook, screenshot

В публикацията си Диана Димитрова припомня и причината да напусне "Hell’s Kitchen". По думите ѝ това е било нейно лично решение след самономинация, за да постави на първо място собственото си спокойствие и предстоящата си художествена изложба.

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"Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните", споделя още Диана.