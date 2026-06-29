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Ралица Паскалева обясни защо се раздели с "Игри на волята" (ВИДЕО)

29 юни 2026, 15:36 часа 0 коментара
Снимка: Игри на волята България/Facebook
Ралица Паскалева обясни защо се раздели с "Игри на волята" (ВИДЕО)

След като стана ясно, че актрисата Ралица Паскалева повече няма да бъде водеща на риалити формата "Игри на волята", тя за първи път проговори за смяната. Припомняме, че заедно с Павел Николов шампионката по лека атлетика - Ивет Лалова - Колио ще постави началото на нова ера в предаването. Оказва се, че причината за оттеглянето на Ралица не е скандал или някакво недоразумение, а лично решение на актрисата. Самата тя даде яснота по темата в ефира на "На кафе", където миналата седмица бе гост-коментатор. 

Снимка: Ralitsa K. Paskaleva/Instagram

Какво предстои за Ралица?

За да приключат всякакви спекулации относно решението за промяна в риалити шоуто, Ралица разясни. "Решението да не бъда част от "Игри на волята" този сезон е изцяло мое. Причините са лични, вътрешнопродукционни", уточни актрисата, без да навлиза в повече детайли. 

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Но любопитното е, че тя намекна за "грандиозни" нови проекти с Нова, за които съвсем скоро ще стане ясно. 

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Заедно с останалите панелисти в сутрешното шоу Паскалева коментира емоциите, които е имала като водеща на екстремния телевизионен формат. "Но оттук нататък новосформираният тандем да му мисли. Ще ги гледаме и ще им стискаме палци сезонът да е успешен." 

"Имам доста силна воля. Ако си наумя нещо да свърша, полагам максимални усилия да го направя", сподели Паскалева по повод основата на "Игрите".

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Припомняме, че тя беше водеща на шоуто в продължение на шест сезона, като това лято за първи път от дълго време ще бъде свободно за актрисата.

Без да навлиза в подробности около решението си да се раздели с предаването, Паскалева даде да се разбере, че нови телевизионни ангажименти вече се задават и много скоро ще разберем какви точно са.

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Ралица Паскалева Игри на волята
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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