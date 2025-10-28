Холивудски стил и класа: Никол Кидман откри ревюто на Vogue World

На 26 октомври 2025 г., точно на 58-ия рожден ден на Кийт Ърбан, Никол Кидман направи еднa от най-бляскавите си публични появи – като откри шоуто Vogue World: Hollywood на територията на Paramount Pictures студиото в Лос Анджелис. Събитието съчета модата и киното в зрелищен спектакъл, режисиран от Баз Лурман и кураториран от Анна Уинтур. Преди самото шоу актрисата сподели в Instagram серия снимки и видеа, показващи как заедно с модната и филмова легенда Анна Уинтур и режисьора Баз Лурман заснемат задкулисна версия на песента "Put the Blame on Mame", изпълнена от Рита Хейуърт във филма "Джилда" от 1946 година.

Кино класика и висша мода

С Vogue World: Hollywood Кидман не просто дефилира — тя влезе в ролята на муза на стария Холивуд, показвайки, че остава една от най-влиятелните и харизматични фигури в съвременната кино и модна култура.

За голямото появяване Никол избра рокля от Chanel - създадена от дизайнер Matthieu Blazy - черна сатенена рокля с бюстие, цепка и декорации от черни сатенени камелии, вдъхновена пряко от тоалета на Рита Хейуърт във филма "Джилда" от 1946 година.

Гримът и прическата също бяха в духа на „Златната ера“ на Холивуд: наситен червен нюанс на устните, ярък грим с очна линия и прическа, оформена в ретро къдрици със страничен път.

Особен акцент в представянето на Кидман бе това, че тя дефилира на подиума под песента "Put the Blame on Mame", както в оригиналния филм, с което направи препратка към вечната класика, пише TMZ.

Появата на Никол Кидман предизвика силен отзвук – както заради нейната изтънчена визия, така и заради символиката ѝ. Любопитен детайл е, че събитието съвпадна с 58-ия рожден ден на вече бившия ѝ съпруг Кийт Ърбан, което придаде на вечерта още по-личен нюанс. Припомняме, че в края на септември стана ясно, че двамата се развеждат поради „непримирими различия“.