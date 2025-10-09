Раздяла с печалба: Никол Кидман плащала на съпруга си, за да бъде трезвен

След като разводът между Никол Кидман и Кийт Ърбан вече е започнал, изглежда, че кънтри певецът може да извлече сериозна финансова полза от раздялата. По данни на изданието RadarOnline, въпреки че двойката подписа предбрачно споразумение преди брака си през 2006 г., Ърбан има шанс да получи милиони долари от актрисата.

В споразумението между двамата фигурират няколко нестандартни клаузи, включително т.нар. „клауза за кокаин“. Според нея Никол Кидман се ангажира да изплаща на Кийт Ърбан по 600 000 долара за всяка година от брака им, при условие че той се въздържа от наркотици и алкохол. Това означава, че за 19-годишния им съюз музикантът може да получи над 11 милиона долара.

Нетното богатство на Кидман се изчислява на около 250 милиона долара, докато това на Ърбан е приблизително 75 милиона.

Как Кидман помогна на Ърбан?

Според медиите, когато двамата се запознават през 2005 година, Кийт вече се е борел със сериозни зависимости. След сватбата им бившият съдия от American Idol прекарва три месеца в клиника за рехабилитация - лечение, организирано по инициатива на Кидман, което той по-късно описва като решение, променило живота му завинаги. "Това беше моментът, в който тя спокойно можеше да си тръгне", споделя Ърбан в интервю пред Опра Уинфри през 2010 г. "Но се радвам, че не го направи и реши да остане. Бях готов да се лекувам и да започна начисто."

В разговор с Rolling Stone певецът допълва, че е благодарен на Никол за подкрепата и факта, че успява да го убеди да започне рехабилитация. Около мен имаше сплотена група приятели, които ми помогнаха. "И така потеглих по новия път."

Пред изданието Ърбан разкри, че преди срещата си с Никол не е участвал в никакви програми за възстановяване като не се е включвал в група на анонимните алкохолици. А влюбването му в Кидман го е "извадило на повърхността", с което е поставил ново начало в живота си.

Кидман също често открито е говорила за трудностите на съпруга си. В интервю за Vanity Fair актрисата признава за готовността си да бъде до Ърбан в този момент.

След 19 години съвместен живот изглежда, че отношенията им са към своя край. Припомняме, че изданието TMZ съобщи за тяхната раздяла в края на миналия месец, позовавайки се на източници, близки до двойката.