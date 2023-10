Идрис Елба призна за сериозна зависимост, заради която посещава терапевт

Британският актьор Идрис Елба заяви, че е "абсолютен работохолик" и ходи на терапия, за да се справи с "нездравословните си навици".В разговор в подкаста "Changes with Annie Macmanus", Елба е признал, че е на терапия от около година.

"По време на терапията си мисля много за промяна", казва той. "Това не е защото не се харесвам или нещо подобно. Просто имам някои нездравословни навици, които просто наистина са много упорити. Работя в индустрия, в която съм възнаграден за тези нездравословни навици", добави Елба: "Аз съм работохолик. Абсолютен работохолик съм. А това не е добре за живота като цяло. Нищо, което е прекалено екстремно, не е добро. Всичко се нуждае от баланс".

Номинираният за "Еми" актьор, който бе спряган за новия Джеймс Бонд, признава, че естеството на работата му възнаграждава "човек, който може да каже: "Няма да видя семейството си в продължение на шест месеца. А аз съм там и създавам ново семейство, след което ги напускам за дълго време".

Идрис Елба и съпругата му Сабрина, снимка: Getty Images

Той споделя, че трябва да "регулира" начина си на живот, макар да се шегува, че няма шанс да работи по-малко. "Нещата, които ме карат да се отпусна, в крайна сметка са свързани с работата ми", казва той и дава пример, че работата в домашното му студио след 10 дни, прекарани на снимачната площадка, го прави по-спокоен, отколкото "да седи на дивана и да гледа телевизия със семейството, което е лошо, нали?"

Кариерата на Идрис Елба

Най-известен с ролята си на Стрингър Бел в сериала на HBO "The Wire", както и с титулярния герой в криминалния сериал на BBC "Luther", Елба съчетава актьорската си кариера с диджейска и е свирил на фестивалите Glastonbury и Coachella. Той има кариера и от другата страна на камерата, като през 2018 г. режисира първия си пълнометражен филм "Yardie" и създава телевизионното шоу "In the Long Run", припомня БГНЕС.