Избраха Марая Кери за личност на 2026 година

Марая Кери е избрана за Личност на 2026 г. от организацията MusiCares, подкрепяща музиканти, които имат нужда от финансова, персонална и медицинска помощ, предаде Асошиейтед прес. Петкратната носителка на наградата "Грами" е отличена за осигуряване на подкрепа за различни общности, които са недостатъчно обезпечени. Кери е оказвала помощ за пострадалите от урагана Катрина и пандемията от КОВИД-19, както и за основаването на лагер "Марая" (Camp Mariah) за подпомагане на младежи в нужда и за насърчаване на здравеопазването, образованието и социалната сигурност.

.@MariahCarey has been named @MusiCares’ 2026 person of the year.



On January 30, 2026, two days before the GRAMMY Awards, MusiCares hosts the annual gala in Los Angeles, CA. The event will honor Mariah Carey for her extraordinary creative achievements and dedication to… pic.twitter.com/GnChkLKKvq — MCI (@MariahCareyITA) October 21, 2025

Кери ще получи отличието на 35-ия гала концерт за Личност на годината в Конгресния център в Лос Анджелис на 30 януари 2026 г., само два дни преди раздаването на наградите "Грами" за 2025 г., чиято церемония ще е в съседната "Крипто Арена".

Влиянието на Марая Кери като артист

Новината за отличието идва почти месец, след излизането на първия студио албум на Марая Кери от седем години - "Here for It All". "Когато имам нужда да се изразя, това определено е чрез писането на песни", каза певицата за Асошиейтед прес през септември.

"Влиянието на Марая Кери се простира отвъд забележителния ѝ артистизъм", казва изпълнителният директор на MusiCares Тереза Уолтърс в разпространено изявление. "Нейната работа е пример за ценностите, които са в основата на MusiCares - създаване на система от грижи, която издига хората и осигурява разцвет на музикалните професионалисти и общности".

Миналата година MusiCares обяви групата "Грейтфул дед" като Личност на годината за тяхната благотворителна дейност, уникална способност за подпомагане на общността чрез концертите им и за влиянието им върху американската музика по повод 60-тата годишнина от основаването на бандата. Предишната година призът бе връчен в Джон Бон Джоуви, припомня Асошиейтед прес, цитирани от БТА.