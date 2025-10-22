Музика от отвъдното: Ед Шийрън планира да издаде албум след смъртта си

Ед Шийрън е творец, който безспорно следва кариерния си план с ясно изградена визия. В интервю от 10 септември с Apple Music и Зейн Лоу, изпълнителят на "Shivers" разкри подробности за плановете си да издаде специален албум след смъртта си, озаглавен "Eject", и как съпругата му Чери Сийборн ще участва в процеса. Междувременно, на 12 септември, Шийрън издаде и осмия си студиен албум – "Play".

"Той е вписан в завещанието ми и Чери ще избере песните за него", казва Шийрън относно "Eject". "Желанието ми е да се направи албум с песни, които съм писал от 18-годишна възраст до смъртта ми. И когато си отида – нека се изберат 10-те най-добри. Представете си, че Пол Маккартни умира и се появят записи на Бийтълс, направени когато е бил на 16, до най-добрите от цялата му кариера."

Шийрън смята, че вероятно ще има много хора, които няма да харесат идеята му и да я одобрят, но той е убеден, че за много от феновете му "това би било изключително интересно".

Още: Тейлър Суифт пренаписа историята на музиката с новия си албум

С този проект Шийрън още веднъж показва, че не просто мисли за следващия албум, а за начина, по който ще бъде запомнен – чрез лично подбран архив, който ще бъде издаден, когато него вече няма да го има.

Певецът потвърди, че албумът ще излезе едва след смъртта му.

„Знаете как обикновено излизат посмъртни албуми — без особен план,“ казва той, и подчертава, че иска да го подготви предварително заедно със съпругата си. „Не искам просто да си отида и някой да нахвърля някакви неща и да ги пусне. Искам това да бъде планирано.“

С послание към феновете

Шийрън ясно показва, че държи на контрола върху творчеството си – дори и след смъртта – и иска бъдещият му албум „Eject“ да бъде не случайна компилация, а обмислено и завършено послание към феновете.

Ед Шийрън вече е говорил и преди за плановете си за посмъртен албум. През март 2023 г. в интервю за Rolling Stone той разкрива, че този албум ще бъде част от нова поредица от пет албума, озаглавени със символи – подобно на предишната му серия, посветена на математическите знаци.

Снимка: Getty Images

Още: Бритни Спиърс с мозъчни увреждания: "Благодарна съм, че съм жива"

С това Шийрън потвърждава, че Eject не е моментна прищявка, а част от дългосрочна концепция, която обединява цялото му творчество и го завършва с финален, лично куриран албум – не за успех, а за наследство, пише People.