Излезе скандално ВИДЕО от ареста на Джъстин Тимбърлейк

На 20 март 2026 г. медиите публикуваха кадри от ареста на Джъстин Тимбърлей, който се случи на 18 юни 2024 г. в Саг Харбър, Ню Йорк. Видео показва момента, в който певецът е спрян от полицията заради подозрение в шофиране под въздействие на алкохол, след като е прескочил стоп знак и е навлязъл в съседна лента

Според обясненията на Тимбърлейк, той е следвал приятелите си – дизайнерката Ести Стенли и съпруга ѝ Брайън Фърст – когато е спрян от полицията. Той обяснява на служителя: "Просто следвам приятелите си обратно към моята къща" и уточнява, че е на световно турне.

След стандартните тестове за трезвеност Тимбърлейк шеговито коментира: "Тези тестове са трудни" и отбелязва ускореното си сърцебиене, докато полицията насочва светлина в очите му. Въпреки напрежението, музикантът демонстрира с лекота чувство за хумор.

Още: Нещастен инцидент: Бритни Спиърс с първи думи след ареста

Офицерите установяват, че Тимбърлейк е шофирал в нетрезво състояние и го арестуват. От кадрите се вижда, че Станли е в Шок и пита защо, след което получава разрешение да шофира колата на Тимбърлейк до дома. В полицейския доклад се отбелязва, че Джъстин е имал "червени и стъклени очи, мирис на алкохол и леко неуверена походка".

Публикуването на видеото предизвика съдебна битка. На 2 март 2026 г. Тимбърлейк подава петиция в Върховния съд на окръг Суфолк, твърдейки, че разпространението на кадрите нарушава личното му пространство. В петицията се посочва: "Публичното разпространение на тези кадри би причинило тежка и непоправима вреда на личната и професионалната репутация на Тимбърлейк, би го изложило на обществено присмех и тормоз и не служи на никакъв легитимен обществен интерес."

В крайна сметка, на 20 март съдът разрешава публичната публикация на редактирана версия, която според документите "не представлява неоправдано нарушаване на личното пространство".

Реакциите онлайн

Джъстин Тимбърлейк беше осъден през 2024 година, след като бе обвинен в шофиране в нетрезво състояние, и две нарушения – неспазване на стоп знак и на пътната лента. Адвокатът му, Едуард Бърк-младши, твърдеше, че той не е бил пиян. През септември 2024 г. музикантът постига споразумение за признаване на вина за по-леко нарушение. Случаят завършва с глоба и общественополезен труд.

Още: Неочаквано: Джъстин Тимбърлейк се завърна на сцената (ВИДЕО)

Кадрите, които излязоха почти две години след инцидента, бързо бяха разпространени от различни източници. Някои фенове оцениха откровеността и чувството за хумор на Тимбърлейк, докато други критикуваха поведението му. Публикацията в социалните мрежи също отвори дебат за личната неприкосновеност на знаменитостите и правото на обществото да наблюдава действията на властите.

Източници: People, ABC 7, Page Six