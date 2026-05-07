Разследването за смъртта на Лиъм Пейн продължава: Какво предстои в съда?

Съдебният лекар на английското графство Бъкингамшир ще проведе второ предварително изслушване по случая със смъртта на бившия член на групата One Direction Лиъм Пейн в Аржентина, предаде ДПА. Старшият съдебен лекар Криспин Бътлър посочи по време на първото предварително изслушване през януари, че ще изиска пълни доклади и свидетелски показания преди окончателното разследване, тъй като проверките в Аржентина по обстоятелствата около смъртта на певеца продължават.

Второто предварително изслушване ще се състои в четвъртък в съда на Бийкънсфийлд, на около 40 километра западно от Лондон.

Пейн почина на 31-годишна възраст през октомври 2024 г., след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес. Според доклада от аутопсията смъртта е настъпила вследствие на множество травми и вътрешен и външен кръвоизлив след падане от третия етаж на хотел Casa Sur.

През февруари 2025 г. аржентински съд оттегли обвиненията в престъпна небрежност срещу трима от общо петимата обвинени по случая.

След разпадането на групата One Direction Пейн се насочи към солова кариера и през 2019 г. издаде дебютния си албум LP1, включващ песните Polaroid, Strip That Down с Quavo и For You“ с Рита Ора, припомня още ДПА, пише БТА.

Наследството на Пейн

След трагичния инцидент, бързо се появиха много спекулации относно въпроса за това кой ще наследи милионите на изпълнителя. Едно от имената, които се споменаваха, беше това на приятелката му Кейт Касиди, след като тя разкри, че има намерение да се омъжи за Пейн. Според съдебни докумнети, Лиъм би предоставил на Черил Туиди - бившата си партньорка и майка на осемгодишния му син Беър Грей Пейн - правото да управлява имуществото му.