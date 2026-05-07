Певицата Бони Тейлър се възстановява след спешна операция

Певицата Бони Тайлър остава хоспитализирана след спешна операция в Португалия. В сряда, 6 май, на официалния уебсайт на изпълнителката на "Total Eclipse of the Heart" беше публикувано изявление, в което се разкрива, че тя е постъпила в болница за спешна хирургическа помощ. "С голямо съжаление съобщаваме, че Бони е приета в болница във Фаро, Португалия, където има дом, за спешна операция на червата", се казва в изявлението. "Операцията е преминала успешно и тя вече се възстановява."

Изявлението завършва с думите: "Знаем, че всички нейни близки, приятели и фенове ще бъдат разтревожени от тази новина и ще ѝ пожелаят пълно и бързо възстановяване."

Уелската певица Бони Тейлър първоначално добива популярност с хитовете си от 70-те години, включително "Lost in France" и "It's a Heartache", а по-късно постига огромен успех с албума си от 1983 г. "Faster Than the Speed of Night".

По време на кариерата си Тайлър става първата британска изпълнителка, дебютирала на №1 в британската класация за албуми, и до днес остава единственият уелски артист, достигал №1 в класацията за сингли във Великобритания.

Тя печели световно признание и с обичани песни като "Total Eclipse of the Heart" и "Holding Out for a Hero", които продължават да бъдат популярни сред различни поколения.

През кариерата си Тайлър е издала 18 студийни албума. Най-новият ѝ проект е албумът "The Best Is Yet to Come" от 2021 г.

Успехът на класиката от 1983 г.

През април 2024 г. Бони Тейлър коментира дългогодишния успех на своята класика от 1983 г. "Total Eclipse of the Heart", чиято популярност нараства по време на небесни явления като затъмнения

Написана и продуцирана от покойната легенда в писането на песни Джим Стайнман, силната балада на Тайлър действително увеличава слушанията си по време на слънчеви или лунни затъмнения. Според Spotify по това време търсенията на номинираната за награди "Грами" песен в платформата са се увеличили с почти 50% в САЩ преди затъмнението през същия месец, пише "People".