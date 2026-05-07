Стратегия или истинска любов? Трифонова и Събков след "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

"Hell's Kitchen" отдавна не е само телевизионно шоу със състезателен характер. Кухнята на Ада определено е място, където пламват искри не само заради забравено ястие на котлона, но и защото участниците намират нещо неочаквано - пламъкът на любовта. И тази година за пореден път предаването се оказа изключително горещо особено във връзка с чувствата между Трифонова и Събков. Симпатиите им един към друг не останаха тайна за никого след страстните целувки и изповедта на хоби готвачката.

Снимка: NOVA

Пламъкът на любовта в Кухнята на Ада

Дали обаче зад случилото се стои стратегия за финала на кулинарната надпревара?

"Абсолютно не!", заяви дамата пред шеф Станислав Иванов в подкаста "Кухнята след Ада". "Аз обясних всичко", каза тя отново за отношението си към бащата на децата си.

Още: Прилежен ученик на шеф Ангелов приключи участието си в "Hell's Kicthen" (ВИДЕО)

В предаването личният ѝ живот се оказва под светлините на прожекторите. Тя откровено говори за връзката си, възникнала по време на шоуто и за това какво означава тя извън формата. Признава, че може би не всичко е било достатъчно премислено, но вярва, че когато двама души се намерят, нещата просто се случват. Категорична е, че взаимоотношенията им със Събков не са били стратегия за стигане по-напред в предаването, а естествен процес.

Дамата подчерта, че нейните родители винаги са я подкрепяли в решенията ѝ. "За тях не беше изненада, че съм се разделила с Елвин. Нямат нищо против за отношенията ми със Събков. Но не са окей с това, че всичко се случи по телевизията", разказа Трифонова.

"Ние сякаш от самото начало се усетихме. Имахме супер много общи теми. Споделяхме си лични неща от живота ни и се случиха нещата. Опитвахме се спазваме дистанция и не искахме да се получават нещата по този начин. И да поизчакаме, но така стана", сподели риалити участничката в "На кафе", след като по-рано тази седмица напусна "Hell's Kitchen".

Още: Участниците, които "изгоряха" от "Hell's Kitchen" на крачка от финала (ВИДЕО)