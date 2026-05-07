Войната в Украйна:

Михаела Филева за тръпката от "Като две капки вода": Всичко е различно

07 май 2026, 15:33 часа 0 коментара
Снимка: Mihaela/Instagram
Михаела Филева за тръпката от "Като две капки вода": Всичко е различно

В нощта на дуетните изпълнения в "Като две капки вода" отново видяхме на сцената някои от любимите ни участници в предишните сезони. Сред тях бе и Михаела Филева, която заедно с Борис Христов изпя "Огън от любов" като Силвия Кацарова и Васил Нейденов. По късно тя отново се появи в Сезона-Слънце - но този път като гост сред публиката, за да подкрепи Весела Бабинова, която имаше за задача да имитира Филева.

Борис Христов и Михаела Филева като Васил Найденов и Силвия Кацарова, снимка: Като две капки двода/Facebook

Всяка година предаването се променя, но емоциите са все така силни за всеки, качил се на сцената преобразен. "На сцената на "Като две капки вода" всичко е различно. Защото, влизайки в обувките на едни от най-добрите изпълнители на планетата, както на мен ми се наложи в миналия сезон, прави тръпката много различна. Винаги ми е много приятно, когато имам повод да се връщам тук. Много обичам целия екип и съм страшно благодарна за отношението, което получих", коментира Михаела в кратко интервю за NOVA, в предаването "На кафе". 

Още: Експлозия от емоции: Уроците на "Като две капки вода"

Новите проекти

Певицата обясни и за предстоящите проекти. Засега тя не планира много голяма почивка в летния сезон, защото както самата тя го описва - "за артистите е активен период". "Чакаме ме динамично лято", заяви с усмивка тя. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

фотограф: Нели Куртева

В момента работи върху нови музикални проекти. Скоро на пазара ще излезе пореден неин албум – този път концертен. "Направихме много красив концерт в Зала 1 на НДК в края на миналата година и сега ще го издам на плоча. Буквално до броени дни. С много готин дизайн и нямам търпение да се случи. Ще бъде единствено и само на плоча в целия мащаб на голям симфоничен оркестър", сподели Филева.

Още: "Буря в чаша вода": Михаела Филева с лична изповед за големите страхове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Михаела Филева Като две капки вода
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес