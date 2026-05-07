Михаела Филева за тръпката от "Като две капки вода": Всичко е различно

В нощта на дуетните изпълнения в "Като две капки вода" отново видяхме на сцената някои от любимите ни участници в предишните сезони. Сред тях бе и Михаела Филева, която заедно с Борис Христов изпя "Огън от любов" като Силвия Кацарова и Васил Нейденов. По късно тя отново се появи в Сезона-Слънце - но този път като гост сред публиката, за да подкрепи Весела Бабинова, която имаше за задача да имитира Филева.

Борис Христов и Михаела Филева като Васил Найденов и Силвия Кацарова, снимка: Като две капки двода/Facebook

Всяка година предаването се променя, но емоциите са все така силни за всеки, качил се на сцената преобразен. "На сцената на "Като две капки вода" всичко е различно. Защото, влизайки в обувките на едни от най-добрите изпълнители на планетата, както на мен ми се наложи в миналия сезон, прави тръпката много различна. Винаги ми е много приятно, когато имам повод да се връщам тук. Много обичам целия екип и съм страшно благодарна за отношението, което получих", коментира Михаела в кратко интервю за NOVA, в предаването "На кафе".

Новите проекти

Певицата обясни и за предстоящите проекти. Засега тя не планира много голяма почивка в летния сезон, защото както самата тя го описва - "за артистите е активен период". "Чакаме ме динамично лято", заяви с усмивка тя.

фотограф: Нели Куртева

В момента работи върху нови музикални проекти. Скоро на пазара ще излезе пореден неин албум – този път концертен. "Направихме много красив концерт в Зала 1 на НДК в края на миналата година и сега ще го издам на плоча. Буквално до броени дни. С много готин дизайн и нямам търпение да се случи. Ще бъде единствено и само на плоча в целия мащаб на голям симфоничен оркестър", сподели Филева.

