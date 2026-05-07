И най-мъжествените носят поли: Скалата на червения килим (СНИМКИ)

Дуейн Джонсън се появи на червения килим на Мет Гала 2026 с черен фрак от мохер, папийонка и плисирана пола в същия цвят. Той мина пред камерите хванат за ръка със съпругата си Лорън Хашиан. Визията е създадена специално за него от дизайнера Том Браун. Джонсън обясни, че тя е вдъхновена от полинезийската култура, в която "най-мъжествените мъже" носят поли. За фрака са използвани повече от 350 метра ръчно плисирани копринени ленти, оформени в "скелетна композиция".

"Чувствам се страхотно", заяви Джонсън, попитан от журналисти какво е усещането да носи пола. "Първо екипът на Том Браун изпрати скиците и попита: "Дали Дийджей ще се чувства добре с тази плисирана пола?" А аз казах: "В нашата култура, полинезийската култура, носим лава-лава, носим поли." Най-мъжествените мъже, не че аз съм един от тях, но най-мъжествените мъже носят лава-лава и поли."

Това не е първият път, когато Джонсън говори за мъжествеността. На CinemaCon 2026, докато представяше игралната версия на "Моана" на Disney, той заяви, че "истинската мъжественост" за мъжете от всички възрасти означава да подкрепят и насърчават жените в живота си.

"Героят на нашата история не е принцеса. Тя е воин", каза Джонсън пред публиката на CinemaCon, като добави, че ролята на неговия герой Мауи е да напътства и да дава сила на главната героиня. "Всички мъже, на всяка възраст, трябва да подкрепяме, насърчаваме и защитаваме всички жени. Ето така изглежда истинската мъжественост."

Темата на Мет Гала 2026 е "Модата е изкуство", припомня БГНЕС.

