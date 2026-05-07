Ще го видим ли в "Като две капки вода"? Васил Василев - Зуека се връща в България (СНИМКИ)

07 май 2026, 12:45 часа 0 коментара
Снимка: Като две капки вода/Facebook
След години живот зад граница, под испанското слънце, един от най-обичаните български артисти – Васил Василев - Зуека, хвърли истинска бомба в социалните мрежи. С пост, който моментално събра хиляди лайкове, той обяви, че стяга куфарите за България. Новината предизвика вълна от еуфория сред феновете му, а основният въпрос, който всички си задават, е само един. Означава ли това голямо завръщане на малкия екран и ще го видим ли отново в емблематичното шоу "Като две капки вода"?

Поводът

Зуека беше пределно ясен за повода на своето посещение. В официалния си профил той сподели снимка на свои нови платна с надпис "Качвам тези и още 15-тина картини на кораба и идваме Пловдив".

Оказва се, че поводът е неговата нова изложба, която ще се проведе в града. Творецът, който успешно замени актьорската маска с четка и палитра, пристига, за да се срещне лично с почитателите на своето изобразително изкуство.

Въпреки че основната цел на визитата му е арт проектът в града под тепетата, феновете не спират да спекулират. Моментът на пристигането му съвпада с финалната част на популярното шоу за имитации. 

Припомняме, че Зуека застана до колегите си от "Като две капки вода" миналата година, за да бъде част от последния голям епизод в 13-тото издание на шоуто. Засега няма официално потвърждение, че той ще бъде водещ заедно с Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро във финалния епизод на Сезона - Слънце. 

Като две капки вода Васил Василев-Зуека
Ева Петрова Редактор
