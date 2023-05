Жена с рокля в цветовете на Украйна се заля с "кръв" на фестивала в Кан (ВИДЕО)

Жената в жълто-син тоалет със сини токчета бръкна в роклята си и извади две капсули с червена боя, спука ги и ги изля на главата си, докато се усмихва на камерите. Охраната незабавно я съпроводи надолу по стълбите и я отстрани от събитието.

At Cannes Film Festival, a woman—wearing a dress in the colours of the Ukrainian flag—doused herself in fake blood in protest of Russia's invasion of Ukraine. She did it on the red carpet right before the screening of a Russian film called "Acid". pic.twitter.com/cGDCnMgzit