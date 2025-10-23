Клетка, класа, красота: На 62 години Деми Мур е по-секси от всякога (СНИМКИ+ВИДЕО)

Мнозина смята, че Деми Мур е на върха тази година. 62-годишната актриса от "Веществото" затвърждава статута си на кралицата на завръщанията през 2025 г. с нова серия корици на списания – а модните ѝ избори са също толкова необикновени, колкото и годината ѝ. Сега Мур украсява корицата на списанието "Glamour" в броя "Жените на годината 2025" с впечатляваща скулптурна рокля с клетка от Харис Рийд. Дизайнът е вдъхновен от викторианските дрехи, но Мур носи само черни бикини под роклята.

Мур е заснета в редица модни моменти, включително черна рокля-боди от Balenciaga, драматична рокля от Alexander McQueen с червени ботуши и електричов кадифен тоалет от Gucci. Любимият микро чихуахуа на актрисата Пилаф също прави камео появяване.

Още: Обратно към 90-те: Деми Мур с впечатляваща промяна след 30 години (СНИМКИ)

"Мисля, че въпросът е, че в момента се чувствам много по-енергична", каза Мур на своята колежка от "Веществото" Маргарет Куали в интервюто си за "Жените на годината". "Гледам някои като Хелън Мирън и си мисля: "О, Боже, тя е на 80 години. И виж колко е динамична – и работата, която върши, разнообразието на работата, която върши." И това ми казва: "О, все още имаме много да правим."

Възраждането на Деми Мур

Списанието излиза в момент на забележителното възраждане на Мур през 2025 г. През април тя влезе в списъка на 100-те най-влиятелни личности на списание "Time". По-рано тази година тя спечели първата си голяма награда за актьорско майсторство – "Златен глобус" за най-добра актриса за безстрашното си изпълнение във "Веществото" – след 45 години в индустрията. След това тя спечели награди на Critics Choice Awards и SAG Awards, както и първата си номинация за "Оскар". Въпреки че наградата в крайна сметка отиде при Майки Мадисън, речта на Мур на наградите "Златен глобус", в която тя разкри, че един продуцент я е отхвърлил като "попкорн актриса", предизвика глобална дискусия за стойността на жените в Холивуд.

Още: Деми Мур: Стереотипите за красота ни превръщат в мазохисти

"Мисля, че това предизвика такава реакция, защото става дума за идеята да се откажем от властта си", каза Мур. "Идеята, че никога няма да си достатъчно добра, но че можеш да разбереш стойността си, ако спреш да се сравняваш с другите.", казва Мур, цитирана от "Page Six".